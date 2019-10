SC DHfK Leipzig verlängert mit Esche und begnadigt Santos

Leipzig. Nach seiner schweren Verletzung hat Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig den Vertrag mit Marc Esche vorzeitig verlängert. Das Arbeitspapier des 20-Jährigen, der sich in der vergangenen Woche einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen hatte, wäre am Saisonende ausgelaufen. Über die Laufzeit des neuen Vertrages machte der Club am Montag keine Angaben.

„Marc ist ein Junge von uns, der uns in einer ganz schwierigen Situation in der vergangenen Saison nach dem Ausfall von Raul Santos sofort weitergeholfen hat und sich mit guten Leistungen einen festen Platz in unserer Bundesligamannschaft erarbeitet hat Deshalb ist es selbstverständlich, dass wir seinen Vertrag verlängern, um ihm in der jetzigen Situation den Rücken zu stärken. Über alle Vertragsdetails werden wir dann in Ruhe sprechen, wenn Marc das Krankenhaus verlassen hat“, so Manager Karsten Günther.