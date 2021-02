Vertrag vorzeitig verlängert: Maciej Gebala bleibt dem SC DHfK Leipzig treu

Leipzig. „Ich habe mich hier in den letzten zweieinhalb Jahren sehr gut entwickelt und möchte da einfach weitermachen, denn sowohl ich als auch der Club sind noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung“, sagt der polnische Nationalspieler Maciej Gebala, der seinen Vertrag beim SC DHfK Leipzig vorzeitig bis 2024 verlängert hat. Ein wichtiges Zeichen und großartige Nachrichten für den Handball-Bundesligisten, der damit einen seiner wichtigsten Defensivspieler langfristig an sich binden konnte. Der 27-Jährige kam 2018 in die Messestadt und hat sich seitdem vor allem als Mittelblocker einen Namen gemacht. Offensiv konnte der Kreisläufer im Wechsel mit Kapitän Alen Milosevic wichtige Akzente setzen. Anzeige

„Meine Familie und ich fühlen uns super wohl hier in Leipzig und für mich passt beim SC DHfK einfach alles zusammen. Es gibt mir ein sehr gutes Gefühl, wie der Verein geführt und wie professionell hier gearbeitet wird. Wir haben eine richtig gute Mannschaft und sind ein geiles Team“, erklärt der zwei Meter große Pole seine Entscheidung. Gemeinsam mit den Grün-Weißen möchte Gebala nun nach den Sternen greifen und den Traum von Europa angehen. „Ich kann mich zu einhundert Prozent mit den Zielen des Vereins identifizieren und bin deshalb sehr froh, dass ich bis mindestens 2024 hierbleiben kann. Das macht großen Spaß und ich habe richtig viel Bock auf die kommenden Jahre“, so der Kreisläufer motiviert, der fest an die gemeinsame „Vision Europa“ glaubt.