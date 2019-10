SC DHfK Leipzig verlängert mit Trio bis 2022

Leipzig. Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat gleich drei Leistungsträger langfristig an sich gebunden. Wie die Sachsen am Donnerstag mitteilten, unterschrieben Linksaußen Lukas Binder, Rechtsaußen Lucas Krzikalla und Kreisläufer Maciej Gebala neue Verträge bis jeweils 2022. "Ich freue mich darüber, dass uns alle drei Spieler in der Mannschaft erhalten bleiben. Lukas und Lucas sind zwei Spieler, die den SC DHfK schon seit der A-Jugend begleiten und sich in den letzten Jahren zu Gesichtern unseres Vereins entwickelt haben. Maciej hat sich mit starken Spielleistungen in den letzten Wochen hervorgetan", sagte Trainer André Haber.