SC DHfK Leipzig verpflichtet Philipp Müller aus Melsungen

Leipzig. Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben sich prominent im linken Rückraum verstärkt. Von der MT Melsungen wechselt Philipp Müller im Sommer nach Sachsen. Er erhält einen Vertrag bis 2020 mit Option auf ein weiteres Jahr. Die Fans der Leipziger haben am Sonntag bereits Gelegenheit, den Neuzugang zu empfangen. Dann spielt er allerdings noch als Gegner mit den Hessen beim SC DHfK.

Neuzugang kennt sich in Leipzig aus

Der 1,97 Meter große Rechtshänder prägte zusammen mit seinem Zwillingsbruder Michael die vergangenen Jahre bei Melsungen. Bei den Kontrahenten standen sie häufig für ihre harte Spielweise in der Kritik. Obwohl die Müller-Zwillinge noch einen Vertrag bis 2020 in Melsungen besitzen, lässt der Verein beide Spieler ziehen. Die Hessen wollen sich im Rückraum verjüngen und haben bereits Neuzugänge verpflichtet. Michael Müller schließt sich den Füchsen Berlin an.