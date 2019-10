SC DHfK Leipzig verpflichtet Rückraumspieler Martin Larsen

Leipzig. Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig verstärkt sich ab der Saison 2020/21 mit Martin Larsen. Der dänische Nationalspieler wechselt im kommenden Sommer vom französischen Erstligisten Pays d’Aix UC zu den Sachsen und wird beim SC DHfK die Position im rechten Rückraum besetzen. Der 27 Jahre alte Linkshänder hat in Leipzig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben.

„Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen, der stärksten Liga der Welt. Ich bin davon überzeigt, dass der Wechsel nach Leipzig für mich der perfekte Schritt für meine Karriere ist“, sagte der Däne am Montag in einer Pressemitteilung des Clubs. Wer mit Larsen die halbrechte Position zukünftig besetzen wird, wollen die DHfK-Verantwortlichen bis Weihnachten entscheiden.