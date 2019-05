SC DHfK Leipzig verstärkt sich mit einem bekannten Gesicht

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig hat noch einmal reagiert und einen weiteren Profi für die kommende Saison verpflichtet. Der Neue ist allerdings ein bekanntes Gesicht: „Marc Esche bekommt einen Einjahresvertrag bei uns“, bestätigte am Mittwoch Manager Karsten Günther. Der 20-Jährige stammt aus dem eigenen Nachwuchs und hilft bereits seit Wochen beim Handball-Bundesligisten aus. Nach der Verletzung von Raul Santos bestand Handlungsbedarf und Esche wurde aus der zweiten Mannschaft zu den Profis beordert.

„Er hat sich seinen Platz in der Mannschaft mit guten Leistungen verdient“, sagt Trainer André Haber. Esche wurde im März förmlich ins kalte Wasser geworfen. Nach einer zwischenzeitlichen Suspendierung von Lukas Binder musste er gleich im Auswärtsspiel beim THW Kiel von Beginn an aufs Parkett. Esche nutzte das Vertrauen mit einer erstaunlichen Kaltschnäuzigkeit und legte gegen den Weltmeister-Keeper Niklas Landin und den deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff gleich vier Bälle ins Netz.

Drei Linksaußen

Haber sah keinen Grund zum Wechsel und ließ Esche auch in den nächsten Spielen schon beim Anpfiff aufs Spielfeld. „Er hat seine Sache auch gegen Topleute wie Jogi Bitter und Silvio Heinevetter gut gemacht“, so Haber. Inzwischen hat Esche 13 Erstligatreffer auf seinem Konto.

Nach jetzigem Stand geht der SC DHfK in der kommenden Saison mit drei Linksaußen in die Spielzeit. Allerdings ist die Zukunft von Santos weiter offen. „Wir wissen nicht, ob er den Weg aufs Handballfeld zurück findet. Sein Knie ist schon sehr in Mitleidenschaft gezogen“, erklärte Günther.