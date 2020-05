SC DHfK Leipzig: Virtuelle Party zum Saisonabschluss

Leipzig. Die Bundesligasaison ist wegen der Pandemie längst abgepfiffen. Doch die auf Platz acht gelandeten DHfK-Handballer wollen sich Freitagabend mit einer virtuellen Party in die Sommerpause verabschieden und dabei den Zuschauer-Saisonrekord des Vereins (73 287) knacken. Dank der stark beworbenen Aktion „Mein Heldenticket“ steht das „Heldenbarometer“ bei 72 259 verkauften Tickets – die restlichen gut 1000 Karten sollen am Freitag an die Frau oder den Mann gebracht werden.