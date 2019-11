SC DHfK Leipzig vor Hannover-Spiel: Franz Semper gegen Fabian Böhm

Leipzig. Wer an die Spitze der (Handball)-Welt will, sollte mit ausreichend Selbstbewusstsein gesegnet sein. Bei SC DHfK Leipzigs Franz Semper scheint dies der Fall zu sein, immerhin hat es der Bornaer Junge mit 22 Jahren schon zur DHB-Auswahl und zu einem Vertrag bei der SG Flensburg-Handewitt geschafft. Und so kam es auch nicht ganz überraschend, als der Rückraummann am Mittwoch bekannte, dass er sich „auch nicht als den schlechtesten Abwehrspieler“ sehe.