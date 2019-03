SC DHfK Leipzig vs. Füchse Berlin: Die Stimmen zum Spiel

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig hat mit den Füchsen Berlin zum ersten Mal in dieser Saison ein Topteam in der Handball-Bundesliga geschlagen. In der heimischen Arena setzten sich die Sachsen am Donnerstag überraschend deutlich mit 32:27 (16:15) durch. Die Partie war von Beginn an hochklassig und unterhaltsam. Eine erste Zwei-Tore-Führung der Berliner glich Philipp Weber vor 4630 Zuschauern per Doppelpack aus (12.). Die Grün-Weißen blieben dran und zeigten immer mehr eine höchst ansprechende Offensivleistung mit tollen Angriffen über alle Positionen. Vor allem die starken Außen Patrick Wiesmach (acht Tore) und Youngster Marc Esche (vier Treffer) ermöglichten immer wieder organisierte Seitenverlagerungen. So konnte Leipzig trotz einer schwachen Torhüterleistung mit nur drei Paraden die Überraschung schaffen.