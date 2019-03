SC DHfK Leipzig zieht Schlüsse aus Kiel-Niederlage

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig sind mittendrin in den vielleicht härtesten Wochen der Saison. Vergangenen Donnerstag mussten sich die Sachsen nach einer starken ersten Halbzeit gegen den Rekordmeister THW Kiel in der zweiten Hälfte mit 22:27 geschlagen geben – nun stehen mit MT Melsungen (Sonntag, 16 Uhr) und den Füchsen Berlin (Donnerstag, 19 Uhr) gleich zwei weitere Top-Mannschaften vor der Tür. Diese Mal können die Leipziger jedoch auf den Heimbonus und die Unterstützung ihrer Fans bauen: gegen Melsungen wurden bereits 4500 Karten verkauft.

Rückblickend auf die Niederlage in Kiel analysiert Chefcoach André Haber: „Das Spiel hat uns gezeigt, dass wir – egal in welcher Besetzung wir antreten – alles geben. Mit dieser Deckungs- und Torhüterleistung hätten wir zur Halbzeit sogar führen können.“ Insgesamt sei er zufrieden mit der Leistung seiner Truppe. „Wir haben es gut gemacht, aber nicht sehr gut. Denn dann hätten wir auch einen Punkt mitnehmen können“, so der Coach. Vor allem mit dem Start in die zweite Hälfte sei er nicht zufrieden gewesen.

Pieczkowski regulär beim Training dabei

Rückraumspieler Niclas Pieczkowski hätte genau da vielleicht Abhilfe schaffen können, verbrachte die zweite Hälfte aber in der Kabine. Direkt nach seinem ersten Treffer musste der 29-Jährige vom Platz. „Beim Zurücklaufen habe ich sofort gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich habe dann direkt die Bank angepeilt, mein Rücken war komplett zu“, berichtet der ehemalige Nationalspieler. Zum Glück konnte die Blockade vom Physiotherapeuten inzwischen behoben werden, auch beim Training war Pieczkowski wieder regulär dabei. „Sehr ärgerlich, dass ich in der Kabine bleiben musste, aber es ging einfach nicht mehr. Da fühlt man sich gleich 10 Jahre älter – wenn nicht sogar 20.“

Der damals 17 Jahre junge Lukas Binder stand erstmals in der Saison 2009/2010 für den SC DHfK Leipzig in der Sachsenliga auf der linken Außenposition auf der Platte. Er wollte ein guter Regionalligaspieler werden und zählt inzwischen zu den zuverlässigen Stützen der Leipziger in der Bundesliga. ©

Neben Pieczkowski fehlten auch Lukas Binder und Franz Semper, die bereits vor dem Spiel eine interne Sperre erhielten. Dafür konnten sich gleich drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs beweisen: Julius Meyer-Siebert und Nicolas Neumann aus der A-Jugend und U23-Akteur Marc Esche. Damit haben in dieser Saison bereits neun Talente aus dem eigenen Nachwuchs Spielzeit in der Bundesliga erhalten. „Mir geht da das Herz auf, wenn jemand aus dem eigenen Nachwuchsbereich bei einem solchen Spiel dabei sein kann. Ich finde es gut, dass Marc mutig die Bälle von Außen genommen hat – nicht gut ist, dass er die beiden Konter in der ersten Hälfte verworfen hat. Das sind eigentlich die einfachsten Bälle und mit denen hätten wir zur Halbzeit führen können“, so Haber. Es sei schon fast beängstigend, wie gut sich derzeit die U23-Truppe in der 3. Liga präsentiere. Niemand sei vor ihnen sicher, so Haber weiter. „Das zeigt das Potenzial der Jugendarbeit beim SC DHfK.“