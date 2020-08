SC DHfK Leipzigs Alen Milosevic: In der Schweiz "fast jede Partie ein Geisterspiel"

Leipzig. Es ist zwar schon über sieben Jahre her, dass Alen Milosevic zuletzt in der Schweizer Liga spielte, doch der Kreisläufer kann sich noch gut daran erinnern. „Da kamen nie mehr als ein paar hundert Zuschauer zu den Spielen“, sagt der Kapitän des SC DHfK, „eigentlich war fast jede Partie ein Geisterspiel.“

Milosevic gut auf Situation vorbereitet

Ein echtes Geisterspiel erlebte „Milo“ am Freitag beim ersten Test seines Teams in der zweiten Phase der Vorbereitung auf die neue Saison. Gegen den HC Elbflorenz konnten sich die Bundesliga-Handballer deutlich behaupten und gewannen das Spiel mit 32:26. Neben den Neuzugängen Martin Larsen und Torwart Kristian Saeveraas feierte auch Nachwuchstalent Julius Meyer-Siebert Premiere gegen die Dresdner Zweitligisten.

DURCHKLICKEN: Bilder zum Leipziger Testspiel-Sieg Der SC DHfK Leipzig gewann das erste Testspiel am 21. August 20 in der heimischen Halle gegen den HC Elbflorenz mit 32:26. ©

Milosevic ist damit schon gut auf eine Situation vorbereitet, die ihm und seinen Teamkameraden in der kommenden Saison wohl bevorsteht. Denn wegen der Corona-Pandemie könnte es zumindest zu Beginn der neuen Spielzeit ab Anfang Oktober – abhängig von den aktuellen Infiziertenzahlen – Matches ohne Zuschauer geben. Die Handball-Bundesliga fährt dabei laut Geschäftsführer Frank Bohmann vorerst auf Sicht.

Entscheidend könnten nun die Erfahrungen aus der Simulation mit anvisierten rund 4000 Besuchern in der heimischen Arena sein, die danach wissenschaftlich ausgewertet werden. „Es wäre schon sehr gut, wenn man überhaupt ein paar Leute reinlassen könnte, zumindest 500 bis 1000“, meint Milosevic dazu. Komplett ohne Zuschauer höre man schließlich jedes Wort, was auch nicht so gut sei, wie er mit einem Augenzwinkern erklärt.

Unvergessliches Erlebnis

Das genaue Gegenteil zu den früheren Spielen mit dem BSV Bern in der Schweizer Nationalliga A erlebte der 49-fache Nationalspieler übrigens zu Beginn des Jahres bei der Europameisterschaft in Norwegen, Schweden und Österreich. Zum ersten Mal seit 2006 nahmen die Eidgenossen wieder an einer EM teil, für den 30-Jährigen war es das erste große Turnier mit der Nationalmannschaft.

„Da sind 2000, 3000 Schweizer Fans mit nach Schweden gereist, um uns zu unterstützen“, erzählt der 1,91-Meter-Mann, „das war pure Gänsehaut.“ Nach nur einem Sieg und zwei Niederlagen war zwar Schluss für die Schweizer, für Milosevic war es dennoch ein unvergessliches Erlebnis.

Ein besonderes Erlebnis war das Geisterspiel gegen die Dresdner in der Brüderhalle allerdings für seine Mitstreiter. Vor Publikum geht es für die Messestädter ins nächste Testspiel gegen den EHV Aue am 28. August. Dann aber auch in der Arena Leipzig und mit etwa 250 Zuschauern. Zwei Tage darauf testen die Bundesliga-Profis gegen Champions-League-Teilnehmer KS Vive Kielce mit doppelt so vielen Fans.