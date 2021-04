SC DHfK Leipzigs Ex-Spieler Franz Semper arbeitet am Comeback: "Tokio wird auf jeden Fall nichts mehr"

Flensburg/Leipzig . Krafttraining und Physiotherapie bestimmen derzeit den Alltag von Franz Semper. Der 23-jährige Handballer von der SG Flensburg-Handewitt hatte sich im Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen und arbeitet nun an seinen Comeback. Im SPORT BUZZER-Interview sprach der Ex-Leipziger über geplatzte Olympia-Träume, neue Trainingsmethoden und die Reha in der Messestadt.

Semper: Pierre Hepp, der Mannschaftsarzt vom SC DHfK, ist ein absoluter Knie-Experte, mit dem ich in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Deshalb habe ich angefragt, ob ich mich am Leipziger Uniklinikum operieren lassen kann. Auch persönlich verstehe ich mich gut mit ihm – da hat einfach alles zusammengepasst. Nach der OP konnte ich Zuhause ein bisschen gepflegt werden, da man natürlich auch im Alltag zunächst stark eingeschränkt und auf Unterstützung angewiesen ist.

SPORTBUZZER: Sie spielen seit Sommer 2020 für Flensburg, haben sich in der Stadt und in der Mannschaft inzwischen eingelebt. Nach Ihren Kreuzbandriss im Dezember haben Sie sich aber in der Leipziger Heimat behandeln lassen. Wie kam es dazu?

Ich war insgesamt bis Ende Februar in Leipzig. Die erste Zeit war ich noch auf Krücken unterwegs und wurde vor allem physiotherapeutisch behandelt. Mein Bein konnte ich am Anfang gar nicht belasten. Um nicht völlig aus dem Training zu kommen, konnte ich immerhin ein bisschen Oberkörper-Krafttraining machen. Das haben wir dann nach und nach gesteigert und Trainingsmethoden integriert, die das Knie wenig belasten.

Durch den Kreuzbandriss haben Sie auch die WM in Ägypten verpasst. Ist ein Comeback in die Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen denkbar?

In Leipzig gab es fast immer eine klassische Trainingswoche. Es wurden Schwerpunkte gesetzt, die von Woche zu Woche variierten. In Flensburg geht es nach dem Spiel um die Regeneration und dann wird der Blick sofort auf die Taktik für das nächste Spiel gelegt. Für unterschiedliche Trainingsbereiche ist fast keine Zeit, da noch mehr Spiele anstehen.

Man erwartet also bereits komplette Spieler in Flensburg?

Das Training ist hier zumindest nicht mehr auf eine solche Ausbildung der Spieler ausgelegt wie in Leipzig. Dafür wird man hier in den Spielen und auch im Training mehr gefordert und kann sich so immer weiter steigern. Jede Trainingseinheit ist eine Herausforderung, denn man muss in jeder Einheit ans Leistungslimit gehen, weil man einfach so qualitativ hochwertige Mitspieler in der Mannschaft hat. Eine Weiterentwicklung durch jede Trainingseinheit kommt dann ganz automatisch.