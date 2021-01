SC DHfK Leipzigs Günther vor Vertragsgesprächen: "Wollen Weber halten"

Leipzig. Die Handball-WM steht vor der Tür. Für zahlreiche Profisportler beginnt am 13. Januar eine belastende aber auch einmalige Zeit, die sie vermutlich ihr Leben lang nicht mehr vergessen werden. Für diejenigen, die nicht in ihre Nationalmannschaft berufen wurden – oder sich gegen eine Teilnahme entschieden haben – ist das Programm deutlich entspannter. Auch in Leipzig hat sich die Truppe von Coach André Haber seit dem 28. Dezember eine Auszeit gegönnt. Für drei Leipziger stehen neben den Trainingseinheiten ab Montag auch Gespräche mit Geschäftsführer Karsten Günther und Sportkoordinator Philipp Müller an. Die Verträge von Maximilian Janke, Niclas Pieczkowski, Marc Esche, Bastian Roscheck und Führungsspieler Philipp Weber laufen im Sommer aus.

