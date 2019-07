SC DHfK Leipzigs Königstransfer Marko Mamic: „Leipzig ist schön sauber“

„Wir tun keinem Spieler einen Gefallen, zu viel bei ihm abzuladen“, sagte SC DHfK-Coach André Haber am Montag in der Leipziger BMW-Niederlassung. Der Übungsleiter bemühte dazu den interessanten Vergleich, dass sich bei der Copa América am Ende auch nur noch alle für die Ausraster von Lionel Messi und gar nicht mehr für das Abschneiden der argentinischen Nationalmannschaft interessiert hätten.

In die BMW-Filiale in der Zwickauer Straße hatten die Handballer dabei eingeladen, um gemeinsam mit Mamic über den Stand der Vorbereitung zu informieren – und die freudige Nachricht kundzutun, dass der Autobauer seine Partnerschaft mit dem SC DHfK um ein Jahr verlängert hat. Die Bayern waren auch am Mamic-Transfer mit beteiligt, wie Dirk Reinicke betonte, der als Leiter der BMW-Niederlassung auch im DHfK-Wirtschaftsbeirat sitzt und den Wechsel am Ende mit abnickte.

„Vorbereitung schnell vorüber“

Der Neuzugang wiederum erzählte von seinen ersten Eindrücken von Verein und Stadt: „Ich bin sehr glücklich, mit der Mannschaft zu trainieren und Leipzig ist schön sauber.“ Das Trainingskonzept in Kielce sei schon anders gewesen, aber bei den Grün-Weißen natürlich besser, was Haber gern hörte. Und ebenso wie sein Trainer meinte der 25-Jährige aus Zagreb, dass bis zum Saisonstart am 25. August gegen die Füchse Berlin noch Kleinigkeiten verbessert werden müssten. Bis dahin stehen noch einige Tests an, nachdem sich die Leipziger am Wochenende nach Siegen gegen die Zweitligisten HC Elbflorenz und EHV Aue die Sachsen-Cup-Krone aufsetzen konnten. Schon am Dienstag (19 Uhr) geht es gegen den Sechstligisten HV Weißenfels (Verbandsliga Süd) weiter, der sich das „Spiel des Jahres“ für den Verein im Teamticket-Wettbewerb gesichert hatte. „Das wird ein echtes Volksfest für die Weißenfelser“, kündigte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther an.

Der erste echte Härtetest der Vorbereitung wartet am 7. August mit dem polnischen Vize-Meister und Champions-League-Teilnehmer Wisla Plock – ein Team, das Mamic nur zu gut kennt aus seiner Zeit in Kielce. Bis dahin solle das Spielkorsett noch etwas straffer gespannt sein, meinte Trainer Haber. Denn 37 Gegentore gegen einen Zweitligisten wie die Dresdner sprechen nicht unbedingt für die Leipziger Defensive. Auch beim 30:29 gegen Erstliga-Aufsteiger Nordhorn kassierte der SC DHfK zuvor relativ viele Treffer. Gerade liege der Fokus darum noch auf Abwehr und Tempospiel, was für seine Akteure eine hohe kognitive Aufgabe bedeute und bei den aktuell hohen Temperaturen schnell erschöpfe. Noch ist es gut einen Monat Zeit bis zum Bundesligastart, aber Haber resümierte: „Sechseinhalb Wochen Vorbereitung sind am Ende auch schnell vorüber.“ mk

