SC DHfK Leipzigs Manager Günther zur aktuellen Lage: "Können Liga nicht aussetzen"

Leipzig. Die Länderspielpause hat den Terminkalender in der Handball-Bundesliga durcheinander gebracht . Mehrere Partien mussten aufgrund von Corona-Infektionen einiger Nationalspieler kurzfristig verschoben werden . Betroffen sind an diesem Wochenende die Begegnungen Melsungen gegen Magdeburg, Göppingen gegen Wetzlar und Coburg gegen Minden. Nun stehen die Clubs vor der organisatorischen Herausforderung, ein neues Datum zu finden.

Ausgeglichener Wettbewerb wegen Corona

Den Grün-Weißen steht bei ihrer Rückkehr in den Bundesliga-Alltag selbst eine englische Woche bevor. Nach dem Auftakt gegen Lemgo Lippe am 22. November (16 Uhr) folgt am 26. das Nachholspiel gegen HBW. „Wir sind froh, dass wir für das Balingen-Spiel überhaupt einen Ersatz gefunden haben. Es gibt keine Termine mehr, die nicht in einer englischen Woche resultieren würden. Wenn die Belastung für die Spieler zu groß wird, müssen wir halt weniger trainieren und verstärkt auf unseren Nachwuchs setzen“, so Günther. Je nach Fitnesszustand der frisch genesenen DHfK-Handballer muss Cheftrainer André Haber vielleicht schon am kommenden Sonntag mehr U23-Aktuere einsetzen, als es ihm lieb wäre.