SC DHfK Leipzigs „Maschine“ Witzke bereit für Partie gegen Ex-Klub TUSEM Essen

Leipzig. Nach knapp zehn Wochen steht für die DHfK-Handballer am Donnerstag (19 Uhr) gegen Aufsteiger TUSEM Essen endlich wieder ein Bundesliga-Heimspiel auf dem Programm. Cheftrainer Andre Haber zeigte sich im Vorfeld euphorisch: „Es macht viel mehr Spaß zu Hause zu spielen, wo man alles kennt, wo man sich wohlfühlt. Ich bin überzeugt, das erhöht unsere Erfolgschancen enorm."

Ein besonderes Spiel wird die Partie für Luca Witzke. Vor seinem Wechsel nach Leipzig spielte der 21-Jährige bis 2019 beim damaligen Zweitligisten TUSEM Essen und empfahl sich mit starken Leistungen für höhere Aufgaben. Seine Zeit dort hat Witzke gut in Erinnerung, ein Großteil des Teams spielt zudem noch immer im Verein. „Mit einzelnen Spielern habe ich hin und wieder Kontakt, vor der Partie am Donnerstag gab es aber keinen Austausch“, erzählt der Rückraumspieler. Tipps vom ehemaligen Mitspieler waren also nicht gefragt, die Vorbereitung absolviert jede Mannschaft für sich.

Von der Tabellensituation der Essener, die Vorletzter sind und bislang nur drei Siege einfahren konnten, wollen sich die Grün-Weißen nicht blenden lassen. „Sie haben starke Eins-gegen-Eins-Spieler, lassen den Ball gut laufen und sind unangenehm zu verteidigen“, weiß Witzke. Dem stimmt auch Coach Haber zu: „TUSEM ist eine Mannschaft, die sehr mutig und unerschrocken spielt. Sie lassen sich nicht vom Spielverlauf beeinflussen, sondern kämpfen sechzig Minuten lang.“

"Maschine" Witzke nutzte Verletzungspause im Kraftraum

Für den Ex-Essener Witzke wird die Partie am Donnerstag erst das dritte Pflichtspiel in dieser Saison, nachdem er mit einer Knieverletzung vier Monate ausfiel. „Ich bin froh endlich wieder mit dabei zu sein und freue mich auf jedes Spiel“, sagt der Mann mit der Trikotnummer sieben. Witzkes Ehrgeiz ist groß, der DHfK-Mann möchte sich stetig weiter entwickeln – in der Zeit, in der er nicht in der Halle stehen konnte, schuftete er deshalb im Kraftraum. Mit Erfolg. Einige aus der Mannschaft bezeichnen ihn inzwischen schon als „Maschine“.