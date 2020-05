SC DHfK Leipzigs Oliver Seidler geht nach Dessau

In der zurückliegenden Spielzeit gehörte Oliver Seidler zum Bundesligakader des SC DHfK, spielte aber vorwiegend für das Leipziger U23-Team in der 3. Liga Staffel Mitte. Dort erzielte er bei 18 Einsätzen 60 Tore. Seidler durchlief alle Ausbildungsstationen in Leipzig, holte mit dem SC DHfK sowohl in der B- als auch in der A-Jugend die Deutsche Meisterschaft und bestritt zehn Länderspiele für die Jugend-Nationalmannschaft (U19) sowie drei Auswahlspiele für die Junioren-Nationalmannschaft (U21).

„Oli hatte in den letzten beiden Jahren sportlich eine große Aktie daran, dass wir in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft und in diesem Jahr mit Platz 5 eine richtig gute Platzierung erreicht haben“, sagte Enrico Henoch, Chefcoach der Leipziger U23. In Dessau spielt Seidler künftig unter anderem mit den Ex-Leipzigern Max Emanuel und Timo Löser zusammen. Emanuel kehrt aus Bietigheim in heimatliche Gefilde zurück. Löser spielte im Dessauer Rückraum in Liga drei eine hervorragende Runde und wurde von den Fans zum „Spieler der Saison“ gekürt.