SC DHfK Leipzigs Philipp Weber kurz vor WM-Beginn: "Vorfreude ist extrem groß"

Leipzig. Für Handballer Philipp Weber, 28, gab es zum Jahreswechsel nur wenige Tage zur Erholung. Als einziger Spieler des SC DHfK Leipzig steht er im deutschen Aufgebot für die Handball-WM, die am 13. Januar in Ägypten beginnt. Am Sonntag reiste Weber zum Treffen der Nationalmannschaft nach Neuss. Beim Sport-im-Osten-Talk sprach Philipp Weber über…

