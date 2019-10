SC DHfK Leipzigs Trainer André Haber: „Mannschaft wird anderes Gesicht zeigen“

Leipzig. Der Erfolgsdruck auf die Handballer des SC DHfK Leipzig steigt. Nach der Niederlage im DHB-Pokal vergangene Woche gegen die MT Melsungen (27:30) setzte es in der Bundesliga eine überraschende Schlappe auswärts gegen Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen (33:30). Jetzt wollen die Leipziger daheim unbedingt zwei Punkte holen. Am Donnerstag (19 Uhr, Arena) muss der SC DHfK gegen Aufsteiger HBW Balingen ran.

Bei der Pressekonferenz am Dienstag trat ein sichtlich zerknirschter André Haber vor die Mikrophone. Die Niederlage gegen Nordhorn noch nicht ganz verdaut, da machte DHfK-Coach Haber bereits eine klare Ansage: „Die Mannschaft wird ein anderes Gesicht zeigen als gegen Nordhorn.“ Der Fokus habe in dieser Trainingswoche ganz klar auf den eigenen Fehlern gelegen. „Das war bisher die längste Videositzung in dieser Saison“, so Haber. Auch zur schwächelnden Abwehr fand er deutliche Worte. „Ich will da gar nichts schönreden. Wir müssen es schaffen, den Angriff noch besser zu stoppen.“ Dies soll gegen die Gäste aus Balingen nunmehr mit einem 5-1-System funktionieren.