SC DHfK Leipzigs Weber und Mamic zurück im Training: „Ich war körperlich am Ende“

Leipzig. Viel Zeit zur Entspannung in Leipzig blieb dem Kroaten nicht: Am Sonntag (16 Uhr, Arena) will er gegen Erlangen seinen Mann stehen. „Wir haben ein tolles Turnier gespielt und waren vor dem Finale gegen Spanien top motiviert. Wir sollten mit Silber zufrieden sein – das ist eine tolle Leistung. Aber die Enttäuschung nach der Final-Niederlage überwiegt aktuell“, verrät das Rückraum-Ass. Die kurze Pause belastet den 25-Jährigen zusätzlich. „Es ist für den Kopf gerade ganz schwer, aber wir sind Profisportler. Das gehört für uns dazu. Handball macht mir einfach sehr viel Spaß“, so Mamic.

Eine ähnlich kurze Pause hatte Philipp Weber, der darüber alles andere als glücklich ist. „Ich bin in Deutschland gelandet und wusste erst mal nicht so recht, wo mir der Kopf steht. Ich war körperlich ziemlich am Ende, bin es jetzt teilweise noch. Mental bin ich auch noch nicht wieder ganz bereit – aber die nächsten drei Tage gilt es jetzt, noch besser zu regenerieren und den Kopf frei zu bekommen, damit es am Sonntag wieder richtig losgehen kann“, so der Rückraumspieler kämpferisch. Statt drei Tagen Pause hätte er sich aber doch gerne eine Woche Auszeit gegönnt.