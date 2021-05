SC DHfK Leipzigs Wiesmach trifft für den Weltmeister Dänemark

Leipzig. Das gewohnte Star-Ensemble hatte die dänische Handball-Nationalmannschaft nicht in die finalen Spiele der EM-Qualifikation mitgenommen. Zahlreiche Top-Spieler wie Niklas Landin oder Mikkel Hansen sollten pausieren und andere talentierte Dänen in die Fußstapfen der Weltmeister treten. Mit dabei war auch der Leipziger Patrick Wiesmach, der nach über drei Jahren Pause wieder für das vielleicht stärkste Team der Welt auf die Platte durfte.

Vermutlich ist es auf die großen Rotationen innerhalb der Mannschaft zurückzuführen, dass die Dänen sich im Duell mit der Schweiz so schwer taten. 30.:29 siegten sie gegen das Team von DHfK-Kapitän Alen Milosevic. Eine weitere hauchdünne Niederlage kostete Milosevic und Co. am Wochenende die Qualifikation. Mit 28:29 gaben sich die Schweizer auch gegen Nordmazedonien geschlagen und müssen nun auf eine Teilnahme an der EM verzichten. Die Dänen hingegen gewannen in ihrer zweiten Partie deutlich gegen Finnland (46:24) und sicherten sich als Gruppensieger einen Platz bei der Europameisterschaft.