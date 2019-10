SC DHfK Leipzig macht's wieder spannend: Heimsieg gegen TBV Lemgo

Der SC DHfK kann es wohl nicht ohne Drama. Wie vor einer Woche gegen Balingen setzte sich das Team von Trainer André Haber auch am Donnerstagabend gegen den TBV Lemgo Lippe knapp mit 34:22 (16:17) durch und springen durch den sechsten Sieg im sechsten Heimspiel in der Tabelle auf Rang sechs.

Birlehm starker Rückhalt

Eine komfortable Führung schon zur Mitte der ersten Hälfte, ein ungewohntes Gefühl für die Messestädter – das auch nicht lange anhalten sollte. Lemgo-Coach Florian Kehrmann muss seinen Jungs in der Auszeit die richtigen Worte mitgegeben haben, jedenfalls war die Partie nun urplötzlich wieder eine völlig andere und die Gäste erkämpften sich beim 14:14 (26.) wieder einen Gleichstand. Lemgos Isländer Bjarki Mar Elisson und den Schweden Jonathan Carlsbogard bekamen die Leipziger in dieser Phase einfach nicht in den Griff, sodass sie sogar mit einem Rückstand in die Pause gehen mussten.