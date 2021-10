SC DHfK meldet sich zurück: Leipziger schießen TVB Stuttgart 33:24 aus der Arena

Leipzig. Der Blick auf die Tabelle der Handball-Bundesliga trieb den Fans des SC DHfK Leipzig vor dem Anpfiff gegen den TVB Stuttgart die Sorgenfalten auf die Stirn. Die Grün-Weißen wollten Krallen zeigen, sich mit ihrem neuen Kader im deutschen Spitzenhandball etablieren – und fanden sich am Sonntagmittag auf dem 15. Tabellenrang wieder. Dicht gefolgt von den Schwaben, die ihnen in der Arena Leipzig zwei weitere Punkte rauben wollten. Doch unter dem Druck blühten die Sachsen auf, zeigten vor allem im zweiten Durchgang eine beeindruckende Leistung und sicherten sich mit ihrer stabilen Abwehrarbeit den verdienten 33:24 (14:14)-Heimsieg. Anzeige

Mit Führung in die Kabine

Der Einstieg in die Partie war für die DHfK-Sieben mehr als vielversprechend. Der Mittelblock aus Marko Mamic und Simon Ernst machte einen stabilen Eindruck, ermöglichte immer wieder Tempogegenstöße und setzte die geforderte Aggressivität gut um. Etwas zu viel Herz legte Mamic in seine Umarmung mit Zarko Peshevski und fiel diesem auf den Knöchel. Nach kurzer Behandlung war der Kreisläufer wieder fit, überließ seinem Backup Benjamin Meschke aber immer wieder die Platte. Der Ex-Leipziger gab alles für die Schwaben, die ihn erst vor wenigen Wochen nachverpflichtet hatten, und erzielte in der 14. Minute seinen ersten Treffer gegen seine ehemaligen Teamkollegen.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel gegen die Schwaben Deutlicher Heimerfolg! Der SC DHfK Leipzig gewinnt gegen den TVB Stuttgart mit 33:24. ©

Auch wenn im Angriff noch zu wenig klappte, brachte gute Abwehrarbeit die Truppe von Trainer André Haber immer weiter in Führung. Nach 20 Minuten hatten sich die Sachsen so eine deutliche 11:6-Führung herausgespielt und das Spiel unter Kontrolle. Doch das sollte sich schnell ändern. Mehrere Fehlpässe und verworfene Bälle brachten die Gäste ins Tempospiel. Sascha Pfattheicher traf innerhalb von einer Minute dreifach und brachte den komfortablen Vorsprung zum schmelzen. Anstatt wieder Ruhe ins Spiel zu bringen, vergaben die Leipziger weitere Großchancen und ermöglichten ihren Gästen in der 26. Minute den Ausgleich, den sie immerhin bis in die Kabine bringen konnten.

Selbst die dreifache Unterzahl trübt die Stimmung nicht

Den enttäuschenden 14:14-Pausenstand wollten die Grün-Weißen so nicht stehen lassen. Mit einer ganz anderen Körpersprache, starker Abwehrarbeit und gutem Tempospiel dominierte die Haber-Sieben nach dem Wiederanpfiff. Gut fünf Minuten lang ließen sie - trotz zwischenzeitlicher Unterzahl - kein Tor zu, trafen vierfach und übernahmen erneut die Spielführung. Mit 3282 Zuschauenden im Rücken und mit sechs Toren in Front hätten die Sachsen die finalen 20 Minuten locker runterspielen können. Doch stattdessen drohte sich der erste Durchgang zu wiederholen. Für einen kurzen Moment (45.) kamen die Gäste auf drei Treffer heran, versetzten das Publikum in Schockstarre. Doch zwei starke Aktionen von Keeper Kristian Saeveras brachten den SC DHfK zurück in die Spur.