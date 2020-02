SC DHfK-Profis trainieren mit Handballnachwuchs: Siebenmeter-Tipps von Krzikalla

Leipzig. An insgesamt sechs Stationen trainierten die jungen Handballer mit Nachwuchstrainern und Spielern des SC DHfK. Zahlreiche Übungen in Passspiel, Dribbling, Zielgenauigkeit und Siebenmeterwürfen sorgten für einen echten Intensivkurs für die Sieben- bis 14-Jährigen. Die Handballprofis Lucas Krzikalla vom SC DHfK und Emily Bölk vom Thüringer HC warteten bei den Strafwürfen auf die Nachwuchsspieler, analysierten die Würfe der Kids und gaben Tipps und Tricks mit auf den Weg. „Wir versuchen eine Wettkampfsituation zu simulieren, damit die Kinder, wie im echten Spiel, unter Druck stehen“, verrät der Siebenmeterexperte des Leipziger Bundesligisten. So mussten die Kinder vorher angeben, wie viele Würfe sie treffen werden und sollten diese Quote möglichst erfüllen.

Die aktuelle Treffergenauigkeit vom 26-jährigen Profi erreichten dabei wohl die wenigsten Kinder, denn Krzikalla steht in der aktuellen Saison bei knapp über 80 Prozent gelungenen Strafwürfen – gegen die besten Torhüter des Landes. Mit dem enormen Druck kann der Rechtsaußen gut umgehen. „Ich versuche, vor dem Spiel immer ruhig zu bleiben. Ich habe ein paar Rituale und höre oft Musik, um mich etwas abzulenken.“ Im Ostderby gegen Magdeburg am Donnerstag (19 Uhr) wird es aber auch für den Profi schwer sein, seine gewohnte Ruhe auszustrahlen, denn auch für ihn ist jedes Spiel gegen die Mannschaft von Cheftrainer Bennet Wiegert etwas besonderes. „Die Atmosphäre und die Fans in Magdeburg sind sehr speziell“, formuliert Krzikalla zurückhaltend. „Wir wollen natürlich erfolgreich sein und das Spiel gewinnen, wissen aber auch, wie hart das wird. Wir hatten dieses Wochenende spielfrei und konnten uns gut vorbereiten – vielleicht ist das der ausschlaggebende Faktor.“

„Dass sie den Spaß am Handball nicht verlieren“

Die Kinder im Allianz-Handballcamp glauben auf jeden Fall fest an ihre Stars aus Leipzig. Viele kamen in DHfK-Trikots, holten sich Autogramme von Krzikalla, Patrick Wiesmach und Jens Vortmann, die am Nachmittag das Training übernahmen. 30:21, 28:22 und 26:23 tippten ein paar junge Fans. Amelie Kaiser ist bereits zum siebten Mal bei dem Trainingslager dabei und trotz ihrer Leidenschaft für die Grün-Weißen etwas zurückhaltender. „Das wird bestimmt wieder richtig eng und ein harter Kampf“, prophezeit die 13-Jährige und hofft auf einen Sieg in der Schlussminute. Ihr kleiner Bruder Louis, 9, ist da mutiger, glaubt an drei Punkte Vorsprung für den SC DHfK. Beide kommen regelmäßig in das Camp, das drei Mal im Jahr in den Ferien angeboten wird und sind begeistert. „Ich lerne hier viel dazu und es macht richtig Spaß hier mit Freunden zu trainieren“, verrät Amelie.