SC DHfK spielt 13.30 Uhr gegen Füchse Berlin

Leipzig (PM). Große Ehre: Die Handballer des SC DHfK Leipzig bestreiten das erste Top-Spiel in der Bundesliga-Saison. Die Partie am ersten Spieltag der Saison 2019/20 am 25. August gegen die Füchse Berlin wurde auf 13.30 Uhr terminiert. Eine gute Nachricht für die Sportfans in Leipzig. Denn nun wird es zu keiner Terminkollision mit der Fußball-Bundesliga kommen. Denn die ursprünglich vorgesehene Anwurfzeit des Handballspiels war 16 Uhr. Doch am 25. August empfängt RB Leipzig in der Red-Bull-Arena um 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt zum ersten Saison-Heimspiel. Die Vorverlegung der Anwurfzeit des Handballspiels auf 13.30 Uhr sei „dank konstruktiver Gespräche mit SKY und der HBL sowie der Kompromissbereitschaft von Flensburg und Melsungen, die ursprünglich als Topspiel vorgesehen waren“, teilte der SC DHfK mit.