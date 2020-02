SC-DHfK-Star Phillip Weber: „Wir müssen cleverer werden“

Leipzig. Thriller, Krimi, vielleicht sogar Horror muss das Genre sein, in dem sich der Autor des Ostderbys der Handball-Bundesliga normalerweise bewegt. Voller Hingabe muss er die Partie geplant, ein Skript entworfen und mehrfach mit den Mannschaften durchgesprochen haben. Spannender hätte der Spielverlauf am Donnerstagabend kaum sein können. Die Hausherren dominierten über 30 Minuten die Partie, spielten „eine fast perfekte erste Halbzeit“, wie SCM-Coach Bennet Wiegert analysierte. Noch in der 35. Minute lagen die Leipziger mit sechs Toren hinten. Rückraum-Hüne Marko Mamic verlor die Kontrolle über seine Emotionen, kassierte für sein Verhalten gegenüber der Schiedsrichter seine dritte Zeitstrafe und damit die Rote Karte. Der SC DHfK vor dem Abgrund und vier Minuten in Unterzahl. Waren es animalische Reflexe, die von der roten Farbe geweckt wurden? Oder angefressener Stolz, da die deutliche Derby-Klatsche näher rückte? Wer weiß. Es regte sich etwas bei den Gästen. Sie spielten mit neuem Selbstbewusstsein, heizten die Halle an, kämpften in Unterzahl härter und besser.

24:24 hieß es plötzlich. Die 56. Minute bildete den Spannungshöhepunkt kurz vor dem Klimax des Krimis. Was würde folgen? Epos oder Tragödie? Heldensage oder Trauerspiel? Einen kleinen technischen Fehler von Philipp Weber und ein Foul von Maciej Gebala später – und das Spiel war gegen die Leipziger gelaufen. Die Arena bebte. Die Grün-Roten feierten. Ein Drama für die Grün-Weißen. Mamic bringt Emotionen ins Spiel DHfK-Manager Karsten Günther: „Es lag eindeutig an uns. Es lag an mangelnder Disziplin und zwei, drei dummen Fehlern zu viel. Die Moral stimmt, doch am Ende schlagen wir uns selbst.“ Die unnötigen Zeitstrafen müsse die Mannschaft in Zukunft verhindern, damit sie nach solchen Spielen wieder mit einem Lächeln nach Hause fahren könne. Das hatte auf der Rückfahrt im Mannschaftsbus wohl kaum einer im Gesicht. Coach André Haber und Marko Mamic erst recht nicht.

„Mamic ist ein Sportler, natürlich sind da viele Emotionen im Spiel. Ich habe aber noch nicht mit ihm gesprochen. Ich bin sauer, da muss ich mich jetzt selber zügeln, dass er überhaupt noch in den Bus steigen darf“, kommentierte der 33-jährige Trainer den Vorfall, den der Verein nun intern aufarbeiten werde. Er lobte jedoch den Kraftakt und die Moral in Unterzahl und während der Aufholjagd.

Ähnlich analysierte Philipp Weber die Partie: „Mit der Moral in der zweiten Halbzeit hatten wir einen Punkt verdient. In der Crunchtime waren wir nicht clever genug. Es tut verdammt weh. Wir müssen cleverer werden, um so ein Spiel für uns zu drehen.“ Keine 16 Strafminuten und sechs Siebenmeter wären vermutlich ein guter Anfang. Das Comeback von Franz Semper wird zusätzlich helfen. Der Nationalspieler darf nach seiner Herzmuseklentzündung jetzt wieder ohne Einschränkungen trainieren. Für unverwechselbare Derby-Stimmung und die lautstarke Unterstützung applaudierten die DHfK-Männer ihren Fans zu, die sie bereits heute beim Fanfest in den Höfen am Brühl wiedersehen werden. Von 14 bis 18 Uhr wird die Mannschaft vor Ort sein, Autogramme geben, Selfies machen, Kickern und Kinder bespaßen.