SC DHfK-Trainer André Haber: „Ich werde keinen daran hindern, in einem Spiel ein Held zu werden“

Leipzig. Mit dem Heimspiel gegen die Füchse Berlin starten die Handballer des SC DHfK am Sonntag (13.30 Uhr, Arena) in ihre fünfte Bundesliga-Saison. Vor dem ersten Match gegen die Hauptstädter äußert sich Trainer André Haber (33) zur aktuellen Form seines Teams und den Aussichten für den SC DHfK.

Ihr Team hat in der Vorbereitung gegen einen Champions-League-Teilnehmer gewonnen und gegen einen Zweitligisten verloren. Was ist das wahre Gesicht Ihrer Mannschaft? Schwer zu beantworten. Das richtige Gesicht ist, dass wir in Leipzig eine Mannschaft sehen werden, die über eine kämpferische Einstellung versucht, das Publikum zu begeistern und wieder eine Heimmacht zu werden. Das ist die Mannschaft, auf die sich die Zuschauer in Leipzig freuen können. Dass Ergebnisse in der Vorbereitung nicht überbewertet werden können, ist wohl jedem klar.

Aber die Schwankungen waren schon sichtbar. Wir haben viel probiert. Und es wird auch in der Saison immer wieder Schwankungen geben. Am Ende werden die Mannschaften am erfolgreichsten sein, die es geschafft haben, diese Ausschläge so gering wie möglich zu halten.

Erstmals hat die Mannschaft mit Jens Vortmann und Alen Milosevic zwei Kapitäne. Wurden die gewählt oder bestimmt? Das bleibt intern.

Zwei Kapitäne, aber beim Einlaufen kann nur einer vorneweg gehen … Ich glaube, dass das die unwichtigste Aufgabe des Kapitäns ist. Mir fallen sofort zehn Aufgaben ein, die wichtiger sind. Wir wollen die Last auf mehreren Schultern verteilen. Ich habe großes Vertrauen zu allen Jungs, die im Mannschaftsrat (Anm. d. Red.: Bastian Roscheck, Philipp Müller, Patrick Wiesmach) sind. Ich habe großes Vertrauen zu Milo und zu Jens, die sich super ergänzen.

Was sind denn für Sie elementare Aufgaben eines Kapitäns? Die Kommunikation im Team ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich setze viel auf Austausch. Und dann haben Kapitän und Mannschaftsrat immer eine Membranfunktion. Also von der einen Seite etwas durchlassen, aber auch Sachen ausfiltern. Genauso umgekehrt. Es gibt Themen, die klären die Jungs unter sich, da brauchen die mich nicht dazu. Aber es braucht zwei Jungs, die das in die Hand nehmen und zum Schluss auch Entscheidungen treffen für die Mannschaft. Das funktioniert natürlich auch in Kommunikation mit dem Trainerteam. Ich muss nicht alles wissen, was mannschaftsintern besprochen wird. Umgekehrt gebe ich Sachen rein, wo ich will, dass die weiter projiziert werden, auch wenn ich nicht dabei bin.

Leipzigs Trainer André Haber freut sich nach einem Treffer seines Teams gegen den Bergischen HC © Christian Modla

Sie betreuen die DHfK-Mannschaft jetzt schon seit fast einem Jahr hauptverantwortlich. Sind Spielweise, Spielidee und Stil schon ganz Ihre Handschrift oder sind da noch Elemente ihrer Vorgänger Christian Prokop und Michael Biegler dabei? Bei allem, was ich bisher in Leipzig machen durfte, hatte ich ein Riesenglück, weil ich als Co-Trainer sehr schnell sehr viel lernen durfte. Ich hatte Uwe Jungandreas, Michael Biegler kurz, Christian Prokop lange und dann wieder Michael Biegler. Und ich habe von drei sehr guten Trainern Sachen mitnehmen können. Deswegen ist jede Handschrift hier noch enthalten. Natürlich gewichten die sich unterschiedlich. Gerade diese Emotionalität, diese Leidenschaften - das hat alles in der Grube-Halle seine Wurzeln. Deswegen war auch die Teampräsentation in der Grube-Halle.

Aber Sie haben in den letzten Monaten die Mannschaft schon auch geprägt… Das hoffe ich.

Bei Auszeiten sagen manchmal auch Spieler etwas. Ist das ausdrücklich erwünscht? Prinzipiell habe ich immer einen Plan und eine Struktur für meine Auszeit, auch wenn der Gegner sie nimmt. Und natürlich eröffne ich unsere Auszeit und natürlich gebe ich meine Infos weiter. Aber es kann auch sein, dass ich Spieler mit einbinde. Meistens bin ich auch vor einer Minute fertig, dann hat immer noch ein Spieler die Chance, etwas zu sagen.

Welches Gefühl haben Sie für den Bundesliga-Start, wie gut ist der Verein gerüstet? In jeder Halle in Deutschland herrscht zum Start der Bundesliga ein bisschen Unsicherheit. Zu Hause spielen zu können, mit 4000 Leute im Rücken, das ist ein Vorteil. Man findet schneller die Sicherheit als das Auswärtsteam.

Ist Berlin der willkommene Auftaktgegner? Auf jeden Fall sind die Füchse ein starker Gegner. Die haben den Anspruch, unter den Top 5 der Liga zu kommen. Klar, man kann zum Start schon ein besseres Los haben. Aber wir konnten Berlin in unserem letzten Heimspiel schlagen. Ich glaube, es wird ein Duell auf Augenhöhe.

An welchen Defiziten hat die Mannschaft in den letzten Trainingseinheiten vor dem Start noch gearbeitet? Die Defizite haben wir beim Spielothek-Cup schonungslos aufgezeigt bekommen. Wir müssen die Mannschaft sein, die den Spielrhythmus vorgibt, den dürfen wir uns nicht vom Gegner aufdrücken lassen.

Haben Sie Ihren Wunschkader zusammen oder wurden Wünsche nicht erfüllt? Ich bin mit unserem Kader sehr zufrieden.

Der Kader ist diesmal größer als in den Vorjahren, es werden nicht alle regelmäßig spielen. Sehen Sie da eine Gefahr, dass da bei denen, die zugucken müssen, Unzufriedenheit entstehen kann? Ja, das kann zu Unzufriedenheit führen. Jeder der Jungs hat sechseinhalb Wochen investiert, ist heiß, möchte spielen. Aber die Spielanteile verteilen sich halt unterschiedlich. Ich glaube aber, dass dieser große Kader zu einem Konkurrenzkampf führt, der gut tut. Der große Kader gibt uns die Möglichkeit, die Kräfte besser zu verteilen und zum Schluss zählen unsere Ergebnisse als Mannschaft.

Fünf neue Spieler sind zur Mannschaft gekommen. Was ist Ihr Eindruck? Ich halte nicht so viel davon, jetzt jeden einzelnen Neuen zu bewerten. Wenn, dann mache ich das für die ganze Mannschaft. Aber prinzipiell habe ich einen guten Eindruck gewonnen. Das liegt zum einen daran, dass sich bestätigt hat, warum wir die Jungs ausgewählt haben. Aber ich will alle Spieler ins Boot nehmen. Ich kann mich schneller entfalten, schneller der Schmetterling sein, wenn ich mich in einem Umfeld bewege, das mir gut tut. Genau das ist passiert. Weil wir eine Mannschaft haben, die es Leuten von außerhalb nicht schwer macht, Fuß zu fassen.

Oktober 2018: Leipzigs Coach Andre Haber ist fassungslos nach der 24:25-Niederlage gegen den THW Kiel in allerletzter Sekunde © Christian Modla

Ist da die Wahl von Philipp Müller, der ja neu gekommen ist, in den Mannschaftsrat so ein Beispiel für schnelle Integration? Ein neuer Spieler muss sich ja eigentlich erst mal ein Standing erarbeiten. Ein Philipp Müller hat mit Standing kein Problem. Er bewegt sich schon ewig in der Bundesliga. Und wer ihn kennenlernt, nimmt auch seinen Charakter wahr. Für mich war es keine Überraschung, dass sich unsere Mannschaft so jemanden wünscht, der sie repräsentiert.

Im Rückraum haben Sie jetzt viel mehr Optionen. Wird sich das bemerkbar machen, dass vielleicht ein spielerisches Element stärker hervortritt, was bisher nicht so zu sehen war? Das ist nicht so greifbar. Ich möchte, dass wir die Positionen unterschiedlich bespielen können. Der Hauptgrund, den Kader so groß zu machen, ist das Verteilen von Kräften. Gute Spieler hatten wir schon immer. Aber die Frage ist, wie lange sie in einem Spiel gehen können.

Wird jetzt im Spiel mehr gewechselt, oder geht das eher von Spiel zu Spiel? Die Mannschaft hat mir das Gefühl gegeben, ich kann es mir erlauben zu wechseln. Weil wir Jungs haben, die auf ähnlichem Niveau weiterspielen können. So können wir innerhalb eines Spiels die Kräfte besser verteilen. Ich werde aber keinen Spieler daran hindern, in einem Spiel ein Held zu werden, weil er einen tollen Tag hat. Dann spielt er natürlich mehr.

Womit wären Sie am Ende der Saison zufrieden? Wenn wir uns in neun Monaten hier treffen und ihr mir sagt, es war eine tolle Saison.

Uwe Köster/Matthias Roth

