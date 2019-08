SC DHfK trifft im DHB-Pokal auf Melsungen - "Losfee" Rose bekommt Dauerkarte

Düsseldorf. Endlich ein Heimspiel! Die Handballer des SC DHfK Leipzig dürfen im Achtelfinale des DHB-Pokals auf heimischem Parkett ran. Gegner ist die MT Melsungen. Die "Glücksfee", die den Messestädtern am Mittwochabend diesen Gegner bescherte, ist in Leipzig kein Unbekannter. Lok Leipzigs ehemaliger Spieler und Trainer Marco Rose, aktuell bekanntlich in Diensten von Borussia Mönchengladbach, stand gemeinsam mit dem ehemaligen Handballnationalspieler Pascal Hens an der Lostrommel.