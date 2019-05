SC DHfK Leipzigs U17 siegt gegen den THW Kiel

Leipzig. Die B-Jugend - Handballer des SC DHfK haben am Sonnabend das Hinspiel im DM-Halbfinale gegen THW Kiel knapp mit 23:22 (14:11) zu ihren Gunsten entschieden. Im anderen Duell der Vorschlussrunde hat zeitgleich die JSG Melsungen beim SC Magdeburg einen 27:25-Sieg eingefahren. Die über den Einzug ins DM-Finale entscheidenden Rückspiele werden am 1. Juni in Kiel und Melsungen ausgetragen.