SC DHfK zerlegt Recken des TSV Hannover-Burgdorf mit 30:27

Leipzig. Nach ihrem spektakulären Saisonbeginn und großartigen Leistungen gegen namhafte Teams, erwarteten wohl viele einen Sieg des TSV Hannover-Burgdorf in Leipzig. Stattdessen hob der SC DHfK die Recken von ihrem hohen Ross und verpasste ihnen mit dem 30:27 einen wahren Denkzettel. Zu keinem Zeitpunkt ließen die Hausherren ihren Gästen eine echte Chance auf den Sieg und präsentierten mit erstklassigen Leistungen von Rückraum-Torgefahr Franz Semper (neun Tore) und Keeper Joel Birlehm den 4495 Fans in der Arena Leipzig Handball vom Feinsten.

Von Beginn an gingen die Hannoveraner die SC DHfK-Männer hart an. Bereits nach zwei Minuten Spielzeit griff Joshua Thiele dem Leipziger Maximilian Janke in den Wurfarm – kassierte die verdiente Zweiminutenstrafe. Die Hausherren nutzten diese kaum, konnten in den folgenden Minuten trotzdem eine Führung aufbauen. Großen Anteil daran hatten die Siebenmeter von Lucas Krzikalla, der nach sechs Minuten das 3:2 für die Hausherren erzielte.

Wenige Minuten später legte Fabian Böhm seinen Nationalmannschaftskollegen Franz Semper - Krzikalla verwandelte einen weiteren Siebenmeter sicher im Netz. Aus der Zwei-Tore-Führung erarbeiteten sich die Leipziger stetig mehr – 8:5 nach 13 Minuten, 13:8 nach 21 Minuten. Bedanken können sich die Grün-Weißen auch bei Schlussmann Joel Birlehm, der seinen Kasten beeindruckend verteidigte. 15:11 der Halbzeitstand – so durfte es für die Hausherren weitergehen.

Ivan Martinovic (TSV Hannover-Burgdorf): "Wir haben nicht mehr dieses Zusammenspiel, wie am Anfang der Saison. In der Abwehr machen wir unnötige Fehler und hauen uns nicht bis zum Ende rein. Wenn wir nicht helfen, haben die Torhüter auch nicht genug zu halten. Wir haben ein katastrophales Spiel abgeliefert."

Für Hannover stand viel auf dem Spiel

Für die Recken aus Hannover stand in Leipzig viel auf dem Spiel. Nach einer deutlichen Niederlage gegen den THW Kiel vor zwei Wochen ging es für die Niedersachsen um den Anschluss an die Tabellenspitze. Für den SC DHfK war bereits vorher klar: Sie bleiben auf Platz acht – mit oder ohne Sieg. Dennoch wollten die Leipziger endlich den Fluch der letzten Sekunden brechen, denn gegen Melsungen, die Rhein-Neckar Löwen und Kiel gingen die Spiele jeweils mit einem Tor Unterschied am Ende knapp verloren. Zu einem entscheidenden Spielzug in den letzten Sekunden sollte es jedoch gar nicht erst kommen.

Motivation und Biss waren den Leipzigern auch in der zweiten Hälfte anzumerken – die Recken bis zur 50. Minute ohne die richtigen Antworten. In der 37. Minute hielt Jens Vortmann einen Siebenmeter, kurz darauf verwandelte Semper zu seinem sechsten Treffer und der 20:14-Führung. Zwischenzeitlich mit acht Treffern hinten, schafften es die Recken trotz aller Mühen und starker Aufholjagd in der Schlussphase, nicht mehr ganz an die Leipziger heranzukommen. Hinter dem ersten Türchen des Adventskalenders, mit Aufdruck eines zunächst Furcht erregenden Gegners, waren letztlich zwei Punkte für die SC DHfK-Männer. Besser hätte man in den Dezember wohl kaum starten können.