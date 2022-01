Freiburg-Trainer Streich über Pannen-Torwart Uphoff: "Er ist sicher derjenige, der am schlechtesten schläft"

Freiburgs Ersatztorhüter Benjamin Uphoff schüttelte enttäuscht den Kopf, als er nach dem 2:2 (1:0) seines Sport-Clubs gegen Arminia Bielefeld über den Rasen trottete. Mit 2:0 hatte das badische Überraschungsteam der Hinrunde in der Bundesliga am Samstag gegen den Abstiegskandidaten geführt, musste sich aber noch mit dem Remis begnügen. Und Uphoff sah bei seinem Erstliga-Debüt bei beiden Toren unglücklich aus.

"Überhaupt kein Problem. Ich mache auch Fehler", nahm SCF-Trainer Christian Streich seinen Torhüter in Schutz: "Er ist sicher derjenige, der am schlechtesten schläft. Es tut mir leid, dass es so blöd gelaufen ist für ihn. Aber das macht nichts." Der Coach verpasste damit in seinem ersten Spiel nach seinem zehnjährigen Dienstjubiläum den Sieg. Der SC Freiburg rutschte zum Auftakt der Rückrunde vom dritten auf den vierten Tabellenrang ab. "Wenn du 2:0 führst gegen Bielefeld, hoffst du, dass du gewinnst. Das hat jetzt nicht geklappt. Das ist kein Weltuntergang, aber es ist natürlich schade", sagte Streich.