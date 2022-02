"Es ist alles möglich": Freiburg-Boss Saier lässt Zukunft von Nico Schlotterbeck offen

Über die Bedeutung Schlotterbecks für das Freiburger Gesamtkonstrukt ist sich Saier aber bewusst . Einen Abschied werde es daher nur geben, wenn potenzielle Interessenten bereit sind, entsprechende Offerten vorzulegen. " Es wird gemeinsam mit ihm einen Abwägungsprozess und eine Entscheidung geben, die natürlich maßgeblich damit zusammenhängt, ob es attraktive Angebote für ihn gibt, die seinem Wert – auch für uns als absoluter Unterschiedsspieler – und Potenzial entsprechen. " Auch eine Vertragsverlängerung des Verteidigers will der 43-Jährige nicht ausschließen. Mit einem weiteren Engagement in Freiburg könne Schlotterbeck sich "ein noch stabileres Fundament" erarbeiten.

Schlotterbeck war in der Jugend nach Freiburg gewechselt. In der vergangenen Bundesliga-Saison spielte er auf Leihbasis für Union Berlin und nahm seitdem eine rasante Entwicklung, die ihn auch schon in das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft führte. Zu einem Einsatz für das Team von Bundestrainer Hansi Flick kam es bislang aber nicht. Seit Wochen wird der Defensivmann mit einem Transfer zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern wurde aufgrund des im Sommer bevorstehenden Abgangs von Niklas Süle zuletzt als potenzieller Interessent genannt.