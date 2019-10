Ärger beim SC Freiburg um neues Stadion: Lärmschutz-Urteil untersagt Spiele nach 20 Uhr

Schock für den SC Freiburg: Seit November 2018 freuen sich in Fans und Klub-Verantwortliche auf ihr neues Stadion. Am 9. November begannen die Bauarbeiten und seitdem wird jeder Fortschritt auf einer eigenen Homepage dokumentiert und gefeiert. Der SCF will ab der kommenden Saison 2020/21 im neuen Stadion spielen. Am Mittwochnachmittag hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Würtemberg der Euphorie im Breisgau jedoch ein Ende gesetzt. Laut einem Urteil des VGH darf der Sport-Club in seinem neuen Stadion aus Lärmschutzgründen keine Spiele nach 20 Uhr austragen.