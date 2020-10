Freiburg-Trainer Christian Streich über Luxus-Auto von Ermedin Demirovic: Instagram-Post "naiv"

Doch Freiburg-Coach Christian Streich hält sich mit Kritik an Demirovic zurück. "Ich brauche ihn nicht in Schutz zu nehmen. Demi entscheidet selbst, wie er das Geld anlegt, das er verdient. Wir leben in einem freien Land. Solange jeder seine Steuern zahlt, kann er mit seinem Geld machen, was er will", sagte er am Freitag auf der Pressekonferenz über den 22 Jahre alten Bosnier, der vor der Saison für 3,7 Millionen Euro zum Bundesligisten wechselte.