Freiburg-Trainer Christian Streich bedauert Mini-Winterpause: "In vier Tagen kommst du nicht runter"

Trainer Christian Streich hätte sich mit Blick auf die eigene Belastung und die der Spieler des SC Freiburg gerne eine etwas längere Winterpause gewünscht. „Zehn Tage zum Durchatmen und um den Kopf frei zu kriegen wären extrem wichtig gewesen“ , sagte der 55-Jährige einen Tag vor dem Pokalspiel beim VfB Stuttgart am Mittwoch (20.45 Uhr).

Nach der Partie kann er seiner Mannschaft lediglich vier freie Tage über Weihnachten gönnen. Anschließend geht es mit der Vorbereitung auf das nächste Bundesliga-Spiel am 2. Januar bei der TSG Hoffenheim weiter.

"Katastrophe": Scholl mit knallharter Kritik an Trainerausbildung - Auswahl von "lauter Smarties"

Wolff Fuss über Terminflut der Bundesliga-Klubs: Profifußball nicht in Position, sich beschweren zu dürfen

Angesichts der Corona-Pandemie und des internationalen Fußballkalenders sei zwar keine normale Winterpause möglich gewesen, aber das sei „schlecht für die Spieler und für uns“, sagte Streich. In Zukunft müssten Trainer und Vereine sie deshalb einfordern. „In vier Tagen kommst du nicht runter“. Seinen ausländischen Spielern musste er mitteilen, dass sie Weihnachten wegen der Quarantäne-Bestimmungen nicht in ihre Heimat reisen dürfen.

Verträge der SCF-Vorstände Saier und Leki verlängert - Streich soll folgen

Streich fungiert seit nunmehr knapp neun Jahren als Trainer der Breisgauer, sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Die Hoffnung in Freiburg ist jedoch groß, "dass dieser Weg auch gemeinsam weitergeht", wie Sport-Vorstand Jochen Saier gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt hat. Saiers und der Vertrag seines Vorstandskollegen Oliver Leki (Finanzen, Organisation, Marketing) wurden inzwischen bis 2024 verlängert. Das hat der Aufsichtsratsvorsitzende des Sport-Clubs, Heinrich Breit in einer Mitteilung am Dienstag verkündet.