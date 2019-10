Streich erklärt Nominierungen von Waldschmidt und Koch: Deshalb ist der SC Freiburg für den DFB so attraktiv

Die Nähe von Bundestrainer Joachim Löw zum Bundesliga-Standort SC Freiburg spielt in den Augen von SC-Trainer Christian Streich keine Rolle bei der Nominerung für die Nationalelf. „Es ist nicht so, dass wir uns beide jede Woche treffen, weil wir beide in Freiburg leben. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Aber es ist nicht so, dass ich da anrufe und sage: Jogi, könntest du da mal wieder einen in die Nationalmannschaft berufen, das sind mir zu wenig“, sagte Streich im Podcast Der Sechzehner.

Streich betonte vielmehr die Rolle des Sport-Clubs als Ausbildungsverein für Fußballer. „Wir müssen sie dahin bringen, dass sie richtig gute Bundesligaspieler werden die dann auch in größeren Vereinen sich durchsetzen können. Darum geht es für uns“, sagte der 53-Jährige nach den Nationalmannschafts-Nominierungen von Luca Waldschmidt und Robin Koch. „Wenn sie das schaffen, werden sie spätestens dann berufen.“

Bundestrainer Löw muss auf zehn DFB-Spieler verzichten

Löw hatte schon vor Waldschmidt und Koch auf Spieler des SC Freiburg zurückgegriffen, wenn Not am Mann war. Vor der WM 2018 debütierte überraschend Routinier Nils Petersen im DFB-Team, vier Jahre zuvor hatte Löw Christian Günter und den damaligen Freiburger Oliver Sorg für ein Länderspiel gegen Polen in den Kader berufen.

Zehn Spieler fehlen Bundestrainer Joachim Löw für die Länderspiele gegen Argentinien am Mittwoch sowie vier Tage später in Estland. Also rief Löw bei Koch an. Seit 2017 spielt der 23-Jährige beim SC Freiburg, in dessen Stadion der Wahl-Freiburger Löw oft zu Gast ist. Koch spielt entweder im Abwehr- oder Mittelfeldzentrum, je nachdem, wo Trainer Christian Streich ihn braucht. Diese Flexibilität war vielleicht auch ein Grund für Löws Anruf.

Anders als Koch war Waldschmidt bereits im DFB-Team - blieb im September gegen Holland und Nordirland aber noch ohne Einsatz. Der 23-jährige Ex-Hamburger soll gegen Argentinien allerdings eine prominente Rolle spielen, wegen der Verletzungen von Timo Werner und Marco Reus soll der Freiburger in der Startelf stehen.

