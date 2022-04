Kommentar zum Einspruch: Der SC Freiburg muss sich nicht entschuldigen - auch der FC Bayern hätte protestiert

Über zwei Tage haben die Verantwortlichen des SC Freiburg dazu gebraucht, um sich am Ende zur Entscheidung durchzuringen, Protest gegen die Wertung des Spiels gegen den FC Bayern (1:4) einzulegen, nachdem diese einen Wechselfehler begangen hatten. In der Mitteilung erklären die Breisgauer, warum es so lange dauerte. Man habe eine "juristische Prüfung auf allen juristischen Ebenen durchführen wollen", heißt es. Man fühle sich "unwohl" in dieser "aktiven Rolle" in die man "wider Willen" geraten sei - so weit, so verständlich.

Anzeige