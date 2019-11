Last-Minute-Pleite in Lüttich: Eintracht Frankfurt muss um Weiterkommen in Europa League bangen

Eintracht-Trainer Adi Hütter (49) hat an das Stadion, welches aller Voraussicht nach zur nächsten Saison stillgelegt wird, nur gute Erinnerungen. Im letzten Jahr gab der österreichische Coach der Frankfurter hier sein Bundesliga-Debüt - und schaffte mit seinem Team beim 2:0 einen Traum-Einstand. ,,Der Trainer der Freiburger ist ein cooler Typ", ist Hütter daher voll des Lobes für seinen Gegenüber Christian Streich, ,,die Mannschaft besteht aus guten Spielern, die vor allem kopfballstark sind. Es ist eine sehr laufstarke Mannschaft, die marschieren kann. In Freiburg macht man schon so einiges richtig, wir müssen am Sonntag alles in die Waagschale werfen."