Freiburg flirtet mit dem Europapokal – SCF-Kapitän Günter: "Warum da nicht hinschauen?"

Nach dem großen Schritt in Richtung Europapokal klatschte Christian Streich mit fast jedem seiner Spieler ab. Der Trainer des SC Freiburg hielt sich nach dem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Augsburg noch für einige Minuten auf dem Rasen auf, um sich bei seinen Profis für ihre Energieleistung zu bedanken. "Einen Punkt von Europa weg und drei Punkte von Europa weg", kommentierte der starke SC-Spieler Christian Günter die Tabellensituation in der Bundesliga: "Warum soll man da nicht hinschauen. Wenn man daran schnuppern kann, sollte man das machen."

Europa? Streich: "Jetzt kicken wir einfach mal weiter"

Freiburgs Trainer Streich haderte nach der Partie noch mit der mangelnden Chancenverwertung in Durchgang eins. Auch so war er aber zumindest nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Was gut war, war der Wille zu fighten und zu arbeiten. So haben wir nicht unverdient gewonnen", so Streich. Allerdings wusste der 55-Jährige die Europa-Euphorie vorerst noch in Schach zu halten: "Wenn wir noch ganz hoch hinaus wollen, müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Jetzt kicken wir einfach mal weiter."