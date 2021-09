Klarer Sieg gegen den FC Augsburg: SC Freiburg feiert würdigen Abschied vom Dreisamstadion

Nach 67 Jahren hat sich der SC Freiburg mit einem überzeugenden Auftritt aus dem altehrwürdigen Dreisamstadion verabschiedet. Die Breisgauer kamen in der letzten Bundesliga-Partie in ihrer angestammten Spielstätte zu einem souveränen 3:0 (3:0) gegen den FC Augsburg und nehmen somit reichlich Rückenwind mit ins neue Europa-Park Stadion, wo es am 16. Oktober gegen RB Leipzig erstmals um Punkte gehen wird. Für den Sieg gegen den FCA sorgten die Treffer von Lukas Kübler (6.), Lucas Höler (25.) und Vincenzo Grifo (34., Handelfmeter). Das insgesamt 1000. Tor im Dreisamstadion wollte aber nicht mehr fallen. Anzeige

In der Tabelle schoben sich die Freiburger damit auf den fünften Platz. Für Augsburg wird die Lage hingegen zunehmend brenzlig. Nachdem das 1:0 in der Vorwoche gegen Borussia Mönchengladbach offenbar keine Kräfte freisetzen konnte, kassierte man die dritte Niederlage der Saison und rutschte auf Rang 15 des Klassements ab. Das größte Problem der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl: In den bisherigen sechs Partien der Spielzeit gelangen nur mickrige zwei Treffer. Der FCA stellt damit die schwächste Offensive der gesamten Liga.

Um dieses Manko zu beheben, stellte Weinzierl in Freiburg seine Sturmbesetzung um. Statt Andi Zeqiri durfte Florian Niederlechner, dem als Joker das Siegtor gegen Gladbach gelungen war, von Anfang an ran. Bevor sich der Angreifer erstmals in Szene setzen konnte, lag seine Mannschaft am Sonntagabend jedoch schon zurück. FCA-Keeper Rafal Gikiewicz ließ einen Schuss von Christian Günter zur Seite prallen und Kübler drückte den Ball über die Linie. Augsburg suchte nach einer Antwort. Offensiv fand man diese nicht. Immerhin gelang es zunächst aber, die nächsten Freiburger Angriffe durch geschicktes Verengen der Räume zu unterbinden.