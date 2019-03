Das glaubt man kaum! Das 1:1 des SC Freiburg im Hinspiel war der erste Punkt für die Breisgauer in München seit 1997, einem 0:0, das durch den ,,Tonnen-Tritt" von Jürgen Klinsmann bei seiner Auswechslung zur Legende wurde. Die Partie SC Freiburg gegen FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) wird mit Blick auf das am kommenden Wochenende steigende Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund zu einem ,,Must win" für die Bayern, die in dieser Woche praktisch die Schlagzeilen für sich hatten. Mit der Verpflichtung von Lucas Hernández (23) von Atlético Madrid für 80 Mio. Euro setzten sie eine neue Rekordmarke in der Bundesliga.