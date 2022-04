Spitzenreiter FC Bayern München will mit einem Sieg beim SC Freiburg seine komfortable Tabellenführung behaupten und den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Vor dem schwierigen Bundesliga -Auswärtsspiel bei den Breisgauern am Samstag (15.30 Uhr/ l ive im SPOR TBUZZER-Ticker ) bangt Trainer Julian Nagelsmann allerdings um den Einsatz einiger Leistungsträger. Torjäger Robert Lewandowski zum Beispiel soll aber trotz einer schmerzhaften Rippenprellung wohl spielen. Niklas Süle und Leon Goretzka könnten nach überstandener Verletzung Einsatzminuten bekommen. Über den Gegner sagt Nagelsmann: "Sie haben keine Nervosität im Verein. Das Gesamtgefüge ist stimmig."

Der SC Freiburg träumt vom ersten Sieg gegen den FC Bayern seit fast sieben Jahren. Die Breigauer gehen als Tabellenfünfter in das Duell mit dem Spitzenreiter. Zum ersten Mal seit dem Einzug wird das Europa-Park Stadion mit 34.700 Zuschauern ausverkauft sein. SC-Trainer Christian Streich hofft, dass von den Fans auf der Tribüne die entscheidenden Impulse kommen, um die Europapokal-Ambitionen des Sport-Clubs zu unterstreichen. "Uns ist es immer wieder gelungen, gegen die Bayern Punkte zu holen", sagte Streich: "Dass man so nah dran ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir wollen es im Spiel so oft wie möglich schaffen, ihnen auf Augenhöhe gegenüberzutreten. Auch wir haben einen Anspruch an uns, und der ist aufgrund der Konstellation nicht geringer geworden."