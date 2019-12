SC Freiburg gegen FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Dieses Verfolgerduell in der Bundesliga zur Adventszeit hatte vor Saisonbeginn wohl kein Fan auf dem Tippzettel. Wie auch? Der langjährige Bundesliga-Dominator FC Bayern nach 15 Spieltagen nur auf Platz fünf direkt gefolgt vom kleinen SC Freiburg mit zwei Punkten Rückstand - das ist eine echte Überraschung vor dem Duell der so ungleichen Vereine an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/ Hier das Spiel im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen! ). Und die Münchner Fußball-Stars gehen die Aufgabe im Schwarzwald-Stadion mit einigem Respekt an. "Es wird ein toughes Spiel", sagte Trainer Hansi Flick voraus, also eine zähe Partie.

Nach dem 6:1 gegen Werder Bremen mit dem Erweckungserlebnis von Topstar Philippe Coutinho ist das Gefühl der Stärke und Souveränität bei den Bayern wieder halbwegs intakt. Aber der Wochenplan ist damit erst zu einem Drittel erfüllt, wie Kapitän Manuel Neuer mahnte: "Wir haben uns vor den letzten drei Spielen neun Punkte vorgenommen." Entsprechend soll erst in Freiburg und dann am Samstag gegen den VfL Wolfsburg nachgelegt werden. "Auswärts in Freiburg zu bestehen, ist nicht so leicht", erinnerte Neuer an zähe Spiele der Vergangenheit: "Wir wollen dominieren und unser Spiel spielen, wie wir es in der Vergangenheit schon gezeigt haben."