SC Freiburg prüft Einspruch nach Wechselfehler des FC Bayern: "Einen Zeitplan haben wir nicht"

Nach dem Wechselfehler des FC Bayern prüfen die Verantwortlichen des SC Freiburg noch einen Einspruch. " Stand ist nach wie vor, dass sie sich das anschauen ", sagte ein Vereinssprecher der Deutschen Presse-Agentur einen Tag nach dem 1:4 (0:0) gegen die Münchner in der Bundesliga . "Wir werden etwas kommunizieren, wenn es etwas zu kommunizieren gibt. Einen Zeitplan haben wir dafür nicht", sagte der SC-Sprecher.

Der Protest müsste aber bis Montagnachmittag eingelegt werden. Sollten die Freiburger davon absehen, wird auch der Deutsche Fußball-Bund nicht tätig werden. " Der Kontrollausschuss hat keine rechtlichen Möglichkeiten, Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen ", sagte ein DFB-Sprecher am Sonntag mit Blick auf die Regel 3, Ziffer 7 und 9, des Regelwerks.

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich sprach bei Sport1 am Sonntag von einer "Verkettung von unglücklichen Umständen". Er kündigte eine interne Aufarbeitung mit Referee Dingert an. "Es werden immer mal wieder Fehler vorkommen. Das sind Menschen, wir besprechen das in Ruhe mit ihm und seinem Team", sagte Fröhlich.