Freiburg-Profi Lienhart vor DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig: "Brauchen einen nahezu perfekten Tag"

RB Leipzig geht im Pokalfinale gegen den SC Freiburg am Samstag als leichter Favorit ins Spiel. Trotzdem rechnet sich der Sportclub Chancen aus und strebt das perfekt Spiel an, um den Titel zu gewinnen. Innenverteidiger Philipp Lienhart sieht die Gründe für die erfolgreiche Saison vor allem in Trainer Christian Streich.