Das einzige noch ungeschlagene Team der Bundesliga stellt bis dato der Sport-Club aus Freiburg . Mit vier Siegen und drei Unentschieden stehen die Breisgauer nach einem starken Saisonstart auf Rang vier der Tabelle . Das eingespielte Team um Jung-Nationalspieler Nico Schlotterbeck betritt am Samstagnachmittag das erste mal ihr neues Wohnzimmer: Das Euro-Park Stadion . Mit dem Abschied aus dem altehrwürdigen Dreisamstadion beginnt in Freiburg nun ein neues Zeitalter. Einen Umbruch in der Philosophie des Klubs sieht Finanzvorstand Oliver Leki jedoch nicht vor: "Das erste Ziel ist es, die Liga zu halten." gab er jüngst im kicker-Interview zum Besten. Mit RB Leipzig kommt direkt mal ein Schwergewicht der Liga zur Bundesliga-Premiere im neuen Stadion (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Nach dem verpatzten Saisonstart mit nur einem Sieg in fünf Spielen sind die Leipziger nun in Fahrt gekommen. Das Team von Trainer Jesse Marsch gewann an den vergangenen beiden Spieltagen jeweils und kam dabei auf ein Torverhältnis von 9:0 Toren. Einziger Schönheitsfehler: Zwischen diesen Spielen verloren die Bullen in der Champions League mit dem FC Brügge gegen den vermeintlich mit Abstand schwächsten Gegner der Gruppe. Trotz ernüchternder Champions-League-Saison präsentierte sich ein Spieler in letzter Zeit sportlich von seiner besten Seite und wurde das neue Gesicht des ostdeutschen Fußballklubs: Christopher Nkunku. Der französische Mittelfeldspieler, der bei Leipzig vor allem auf der offensiven Außenbahn zum Einsatz kommt, traf in den vergangenen fünf Pflichtspielen ganze acht Mal. Es wird spannend zu sehen, wenn der hoch-veranlagte Angriff der Leipziger auf das Freiburger Abwehrbollwerk trifft.