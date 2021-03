SC Freiburg gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

RB Leipzig befindet sich im Aufwind. Durch ein 2:0 gegen den VfL Wolfsburg zogen die Schützlinge von Julian Nagelsmann am Mittwoch ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Und auch in der Liga läuft es vor dem Kräftemessen mit dem SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gut. Mit 50 Punkten nach 23 Spieltagen hat RB so viele Zähler auf dem Konto wie noch nie zuvor in der Bundesliga. Als man in der Premierensaison 2016/17 Zweiter wurde, waren es zu diesem Zeitpunkt 49 Punkte. Erstmals seit Herbst 2019 feierten die Leipziger zudem fünf Bundesliga-Siege in Serie und kassierte lediglich drei Gegentore. Das große Aber: Die vergangenen drei Bundesliga-Gastspiele in Freiburg gingen verloren. Lediglich beim FC Bayern gab es zwischen 2016 und 2018 so viele Auswärtspleiten in Serie.

