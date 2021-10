Fan nach Herzinfarkt im Stadion gestorben: SC Freiburg gegen die SpVgg Greuther Fürth mit Trauerflor

Der SC Freiburg trauert um einen "langjährigen Fan". Der Mann sei einen Tag nach dem Bundesliga -Heimspiel am 16. Oktober gegen RB Leipzig (1:1) gestorben, nachdem er während der Partie einen Herzinfarkt erlitten hatte. Die Beisetzung habe bereits in Waldkirch stattgefunden, teilte der Verein am Mittwoch mit.

"Seit dem traurigen Wochenende steht der SC mit seiner Familie in Kontakt, der unser tiefes Mitgefühl gilt. Wir wünschen seinen Angehörigen und Freunden in diesen Tagen viel Kraft", schrieb der Klub in einem Statement. Auch die Leipziger drückten via Twitter ihre Anteilnahme aus: "Herzliches Beileid. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen und Freunden."