Aktion "SC-Impftickets": Freiburg belohnt 1100 Geimpfte mit Karten für neues Stadion

Wer sich von Freitag bis Sonntag in der Freiburger Messe gegen Corona impfen lässt, hat die Chance auf ein kostenloses Ticket für ein Heimspiel des Bundesligisten SC Freiburg . Die ersten 1100 Geimpften bekommen vom Sport-Club eine Stehplatzkarte für eine Partie im neuen Stadion geschenkt. Dort will die Mannschaft von Trainer Christian Streich ab Mitte Oktober ihre Bundesliga -Heimspiele austragen.

Wegen Schwierigkeiten beim Innenausbau ist ein Start in der 35.000 Plätze großen Arena zu Beginn der anstehenden Saison nicht möglich. Der Generalunternehmer habe laut SC-Finanzvorstand Oliver Leki "Probleme im technischen Innenausbau, mit der Elektrik und der Datenverarbeitung". Die Breisgauer starten am kommenden Samstag zunächst auswärts bei Arminia Bielefeld (15.30 Uhr) in die Saison, das erste Heimspiel findet am 21. August (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund in dem bisherigen Stadion statt.