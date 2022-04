Freiburg-Trainer Streich über Pokal-Finale: "Leipzig klarer Favorit" - Keine Sorge vor drohenden Abgängen

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg erwartet in der Bundesliga am Wochenende und im DFB-Pokal-Finale in einem Monat hohe Hürden. Bei den Freiburgern, die durch das 3:1 beim Hamburger SV am Dienstag erstmals ins Endspiel eingezogen sind, gehe es nun vor allem darum, "wieder Energie reinzubringen“. Sowohl taktisch als auch personell müsse man die richtige "Balance finden, um kräftemäßig hinzukommen", sagte Streich.

Yannik Keitel, Kevin Schade und Manuel Gulde fallen im anstehenden Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, Sky) weiter aus. Der Einsatz von Lukas Kübler, der im Halbfinale beim HSV kurzfristig ausgefallen war, ist noch offen. Im Pokalfinale am 21. Mai in Berlin sieht Streich seine Mannschaft trotz ihrer bisher überragenden Saison als Außenseiter. "Leipzig ist der klare Favorit", betonte der SC-Coach. Union Berlin habe es bei der 1:2-Niederlage im Halbfinale "klasse gemacht". RB habe aber eben "die Qualität, auch so ein Spiel, das so schwer ist für sie und in dem sie nicht so zur Entfaltung kommen, für sich zu entscheiden."